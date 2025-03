Calcio: Semplici, la Samp deve provare a vincerle tutte

Dietro l'angolo il Palermo al Ferraris per una Sampdoria che deve spingere sull'acceleratore per allontanarsi dalla bassa classifica e provare l'aggancio al treno dei play off. "Quando ti chiami Sampdoria tutte le gare in cui scendiamo in campo bisogna vincerle e stiamo lavorando per questo obiettivo. La squadra non hai mai mollato e se la sta giocando sempre con tutti: le ultime prestazioni sono state positive e dobbiamo dare continuità anche se il Palermo è un avversario ostico che si è rinforzato a gennaio con acquisti di livello '', spiega il tecnico blucerchiato Leonardo Semplici che sottolinea un aspetto: ''Siamo uniti per cercare di risalire la classifica''.

Per quanto riguarda Massimo Coda che nelle ultime gare ha giocato solo ritagli di partita Sottili ha ricordato che un allenatore "deve fare le scelte in base a quello che vede, poi dopo sono tutti bravi. Da parte mia non faccio dispetti a nessuno. Spero di far giocare Niang e Coda prima possibile, con quest'ultimo ho parlato in settimana. Sta bene ed è abile e arruolato". Sottili potrà contare nuovamente su Sibilli disponibile dopo il turno di squalifica: "Non è vero il concetto per cui più attaccanti metti ed è più facile segnare o creare maggiori conclusioni, basti pensare a Bari dove abbiamo giocato con una sola punta di ruolo".



