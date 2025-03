Bucci, su diga foranea ritardi e anticipi, nessun extra costo

Ci sono alcuni lavori in ritardo, altri in anticipo ma, soprattutto, non si riscontrano extra costi. Questo, in sintesi, il focus del presidente Marco Bucci sull'avanzamento dei lavori per il progetto della nuova diga foranea di Genova.

"Non ho detto che siamo in ritardo, ci sono cose in ritardo e cose in anticipo - ha detto Bucci a margine del convegno 'Why Liguria di Deloitte - bisogna fare un bilancio tra le due. Il ritardo si recupera lavorando di più, tirandosi su le maniche e facendo le cose bene, senza fare errori. Ci sono cose che stanno andando molto bene e cose che sono in ritardo, come succede in tutti i lavori".

Poi il capitolo dei costi, tema finito nel mirino del centrosinistra genovese. "Non mi risulta che ci siano extra costi - ha commentato il presidente - c'è qualcuno che ha messo delle riserve, ma le riserve non sono costi. Qualcuno dovrebbe imparare a leggere, se confonde riserve con costi mi dispiace.

Se volete faccio una lezione. Queste cose le confonde l'armata Brancaleone, noi no".

Infine, Bucci ha dettato i tempi della gara per la Fase B del progetto: "Sta arrivando, confido che entro fine marzo o inizio aprile cominceremo. Sono due le gare europee da fare: quella del costruttore e quella del project manager"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA