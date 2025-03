Siulm Marina, sindacato ammesso a rappresentanza nazionale

Il Siulm Marina, Sindacato unitario lavoratori militari, entra nel gruppo delle sigle sindacali militari rappresentative a livello nazionale. Presenti alla sottoscrizione il segretario generale nazionale Antonio Malcangio e coordinatore nazionale Antonello Ciavarelli per quanto riguarda la Marina Militare, mentre in rappresentanza interforze il segretario generale Luigi Tesone.

"Questo straordinario risultato è stato possibile grazie alla fusione con l'Unione Sindacale Marinai - rende noto il Siulm Marina -. La rappresentatività nazionale non è solo un riconoscimento formale, ma uno strumento essenziale per poter incidere sulle politiche sindacali e contrattuali, al fine di migliorare la condizione professionale e il benessere del personale e delle loro famiglie. E' indispensabile un intervento normativo urgente per correggere le attuali leggi sindacali attraverso nuovi decreti che garantiscano il pieno riconoscimento delle prerogative sindacali. Purtroppo l'evoluzione normativa sta andando nella direzione opposta, come dimostra il recente caso del "decreto Limiti", che ha di fatto escluso le sigle sindacali militari dal processo decisionale".

Il direttivo dell'area Nord, che comprende la strategica base navale della Spezia, è composto dal segretario nazionale aggiunto Ciro Ironico e dal segretario generale area Nord Andrea Manzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA