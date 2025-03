Regione Liguria, alleanza Ue per sostenibilità settore marittimo

Un'alleanza delle Regioni europee per la sostenibilità ambientale nel settore marittimo: è il progetto presentato a Bruxelles dalla Regione Liguria, in qualità di capofila in Europa in occasione delle Giornate Europee degli oceani, Apprezzato dai diversi parlamentari europei presenti e dalle Direzioni Generali Mare e Crescita Industriale della Commissione Europea, l'incontro è stato l'occasione per analizzare lo stato di sviluppo dei combustibili green e per evidenziare il ruolo delle filiere regionali. Il pieno riconoscimento per il lavoro di Regione Liguria è stato anche testimoniato da una serie di incontri che Massimiliano Nannini, capo di gabinetto del presidente della Regione Marco Bucci, ha avuto con i vertici europei, tra cui il presidente del Parlamento, Roberta Metsola.

"Coniugare la tutela dell'ambiente marino e la crescita della Blue Economy è un interesse comune che dobbiamo perseguire in stretta collaborazione con i paesi non comunitari", ha esordito in apertura dei lavori Marco Campomenosi, Vice Segretario Generale Patriots for Europe, sottolineando la presenza nell'alleanza di Algeria, Tunisia, Turchia e i contatti in corso con i Paesi atlantici.

"Le tecnologie ci sono per diversi tipi di combustibile - ha commentato il capo di gabinetto Massimiliano Nannini - Auspichiamo una scelta politica chiara della Commissione e dei Governi su quale strada intraprendere e nel frattempo, anche grazie a questa Alleanza, ci prepariamo ad una rapida implementazione." L'Alleanza Shipbuilding Alternative Fuels Propulsion Systems di cui la Liguria è regione capofila, è stata approvata dalla Commissione Europea il 12 Dicembre 2024 anche grazie al contributo di progetti bandiera che ne hanno permesso la messa a punto quali LIFE4MEDECA e POWER4MED coordinato da SDG4MED.

Nel corso della missione a Bruxelles il capo di gabinetto del presidente Bucci, con il Vice Segretario Generale Patriots for Europe Marco Campomenosi, ha poi avuto contatti diretti con i massimi esponenti del Parlamento, a partire dal presidente Roberta Metsola e dal suo capo di gabinetto Matthew Tabone.

Importanti colloqui anche con il segretario generale del Parlamento, Alessandro Chiocchetti, con il rappresentante del governo italiano e ambasciatore italiano del Coreper I, Marco Canaparo, e con Flavio Facioni, del gabinetto del commissario Olivér Várhelyi. Tutti incontri che sottolineano la ritrovata attenzione di Regione Liguria a una stretta collaborazione con le massime istituzioni europee, che hanno manifestato la loro piena disponibilità a un contatto costante.



