Piazza De Ferrari pedana di scherma in attesa degli Europei

Piazza De Ferrari, per una mattina, si è trasformata in una pedana di scherma per il flash mob che il Comitato Organizzatore degli Europei di Scherma "Genova 2025" ha allestito per celebrare il count down del 100 giorni. In piazza un centinaio di atleti, i giovanissimi della Scuola "Garaventa Gallo", insieme ad alcune atlete e atleti delle società schermistiche della FIS Liguria, che all' 'in guardia' della schermitrice genovese Carlotta Conti, hanno dato vita a un momento suggestivo e spettacolare. Una nuova tappa di avvicinamento in avvicinamento alla rassegna continentale ospitata dal 14 al 19 giugno dal Jean Nouvel e dal Palasport.

"Dopo le olimpiadi di Parigi questo è l'evento più importante - spiega Giovanni Falcini, presidente del Comitato Regionale - con 45 nazioni che rappresentano i migliori 450 atleti del continente, il 50% medagliati che sono stati alle olimpiadi, che si affronteranno sulle 25 pedane". Un evento importante per un territorio, la Liguria, che ha espresso diversi atleti olimpionici e che conta 12 società sportive per un totale di circa 1200 atleti.



