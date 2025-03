Ospedale di Sarzana, manifesto mortuario contro i sindacati

"Noi facciamo sindacato. Chi scrive certe cose squalifica le organizzazioni sindacali e offende le lavoratrici e i lavoratori che esse rappresentano".

Lo dichiarano il segretario generale della Cgil della Spezia Luca Comiti e la segretaria generale della Fp Cgil della Spezia Marzia Ilari con riferimento a un volantino con grafica da manifesto funebre affisso all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana vicino al timbratore che accusa Cgil, Uil e Nursing Up di aver affossato il contratto nazionale invitando a disiscriversi dal sindacato. "Troviamo questa azione gravissima e per questo l'abbiamo già segnalata alla direzione aziendale".

"Utilizzare un manifesto mortuario in un luogo di cura in cui operatrici e operatori lottano ogni giorno per tutelare la salute e la vita delle persone è un gesto di cattivo gusto, oltre che profondamente strumentale poiché fatto in piena campagna elettorale per il rinnovo delle rsu - aggiungono -. La Cgil si sta battendo per chiedere più soldi per i contratti dell'intero comparto pubblico. Non accettiamo un rinnovo contrattuale che propone un aumento del 6% a fronte di un'inflazione che arriva al 17%, con conseguente perdita di potere d'acquisto del 10% per lavoratrici e lavoratori pubblici".



