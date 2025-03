Bucci, 'nessun effetto su governance da acquisto Torino su Iren'

"Sono dei copioni, non c'è nessun effetto sulla governance di adesso e sulle nostre richieste future". Con queste parole il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, ha risposto in merito alle operazioni del consiglio metropolitano di Torino che ha dato parere favorevole all'acquisto di quote di Iren per un valore complessivo di 83 milioni di euro. "Se ci saranno effetti arriveranno a fine 2028, quando verrà fatto il nuovo Cda - ha aggiunto Bucci - ma, probabilmente, da qui a fine 2028 cambieranno molte cose. Chi ha orecchie per intendere, intenda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA