Bucci, Cavo vicesindaco? Ottima persona, sa lavorare

"Deciderà Pietro Piciocchi, Ilaria Cavo è una persona rispettabilissima che sa lavorare, ha dimostrato di saper fare amministrazione e, allo stesso tempo, di essere un ottimo deputato". Così il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, ha risposto in merito alle voci che vedrebbero la deputata di Noi Moderati in lizza per la carica di vice sindaco qualora il centrodestra si aggiudicasse le amministrative di Genova. "Sta lavorando molto bene in tantissimi ambiti - ha aggiunto Bucci - è un'ottima persona che potrebbe essere anche un ottimo candidato. Decideranno che cosa vorranno fare. Io non sono regista di niente, sono regista della Regione Liguria".



