Wall of dolls, spettacolo e sport contro violenza di genere

DJ set, flash mob di danza, momenti di teatro, e riflessioni con personggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Sono questi gli appuntamenti di Wall of Dolls, iniziativa fondata da Jo Squillo che dal 2016, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, informa e sensibilizza sul tema della violenza contro il genere femminile, l'indipendenza, l'empowerment e l'emancipazione. Appuntamento per sabato 8 marzo dalle ore 14 in Piazza de Ferrari a Genova con l'obiettivo di mettere in luce la figura della donna sottolineandone l'importanza come risorsa fondamentale di esperienze e potenziale, dando il via a un motore di crescita collettivo. "Come onlus ci impegniamo nella prevenzione e nella sensibilizzazione - ha spiegato Barbara Bavastro, coordinatrice Wall of Dolls Liguria - creando una rete di supporto e informazione attraverso interventi concreti come progetti educativi nelle scuole, gruppi di auto mutuo aiuto, corsi di formazione e attività artistiche come strumento universale di comunicazione". Durante l'evento saranno presenti punti di ascolto di realtà pubbliche attive contro la violenza di genere che offriranno informazioni ai cittadini sui servizi disponibili sul territor



