Per Cagliari-Genoa vietata la trasferta ai residenti liguri

Niente trasferta a Cagliari per i residenti in Liguria. In occasione di Cagliari-Genoa, in programma venerdì 7 marzo, alle 20:45, allo stadio Unipol Domus di Cagliari, il prefetto del capoluogo sardo ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Liguria.

Il provvedimento del prefetto Giuseppe Castaldo è stato emesso "per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive".





