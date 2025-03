Parco eolico Imperia, otto sindaci scrivono a Bucci e C.Scajola

"Il progetto del 'Parco eolico Monte Chiappa' imporrebbe opere infrastrutturali che di fatto stravolgerebbero la morfologia di territori già fragili, minandone per anni, o per sempre, l'attrattiva turistica su cui stanno investendo le nostre amministrazioni e che rappresenta un serio piano economico per mantenere vivi quei luoghi". E' questo, in estrema sintesi, il messaggio contenuto in una missiva che i sette sindaci imperiesi del Golfo Dianese e quello di Andora (Savona), hanno recapitato al presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola e al presidente della Regione Liguria Marco Bucci per dire "no" all'ipotesi di creare un parco eolico.

"Non ci sono preclusioni verso la produzione di energie alternative - si legge nella missiva - ma ribadiamo con forza che non può essere fatta compromettendo una economia solida e storica come quella agricola e olivicola e cementificando zone che sono oggetto di presidio paesaggistico, in aree naturali protette e non idonee". Gli amministratori sono concordi nel ritenere, dopo una attenta analisi dei progetti, che i benefici prospettati non siano così vantaggiosi: "In termini di ricaduta economica per i nostri operatori e di produttività energetica prevista, se rapportati alle conseguenze di anni di cantieri sul benessere e la salute di abitanti e turisti, alla perdita di areali produttivi olivicoli, alle modifiche orografiche richieste per il passaggio dei trasporti eccezionali, ai presumibili danni per l'ambiente".



