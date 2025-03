Operaio cade da impalcatura di 4 metri in porto Genova

Infortunio sul lavoro questa mattina nel porto di Genova, nei cantieri navali della Amico & co. Un operaio di una ditta esterna è caduto da un ponteggio che stava smontando. L'uomo, che dovrebbe avere 45 anni, è precipitato da una altezza di quattro metri. Sul posto è arrivata una ambulanza e l'automedica. L'operaio è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino.

Gli ispettori del nucleo Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl3 indagano per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e se vi siano state violazioni delle norme di sicurezza.



