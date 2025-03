Genoa: Vieira, a Cagliari atmosfera complicata serve intensità

Sarà Cagliari-Genoa venerdì sera ad aprire la 28° giornata di campionato. Liguri reduci dal pareggio casalingo in rimonta contro l'Empoli che ha interrotto la serie di tre vittorie casalinghe consecutive salendo a quota 31 punti.

"La nostra situazione è sicuramente migliore ma allo stesso momento dobbiamo capire che non abbiamo ancora fatto niente - ha spiegato Vieira -. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo. La classifica è corta e ripeto noi non abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo rimanere concentrati".

Trasferta difficile quella di Cagliari che il Genoa affronterà senza tifosi, c'è il divieto, e senza Bani che si aggiunge agli altri infortunati Vitinha e Thorsby. "Ci aspettiamo un'atmosfera complicata-ha sottolineato- ma d'altronde anche con l'Inter non era semplice e alla fine abbiamo giocato una gara coraggiosa con intensità. Abbiamo dimostrato fuori casa di saper fare cose interessanti".

Al di là dell'avversario il messaggio che il tecnico francese vuole lanciare riguarda la classifica: "Ho chiesto ai ragazzi di non guardarla ma di concentrarsi sugli elementi della partita".

Preso invece per parlare di scelte tattiche "Ma Badelj, Cornet ed Ekuban possono giocare tutti dal primo minuto. Doppio attaccante? è una soluzione alla quale sto pensando. In questi giorni ho fatto delle riflessioni con il mio staff ed è una delle opzioni ma quello che conta soprattutto è l'equilibrio in campo".

L'ultima parola è per Johan Vasquez, giocatore in crescita costante. "Un giocatore importantissimo per noi, ha proprio quei valori che rappresentano il club e i tifosi, IN allenamento o in campo dà sempre il 120%, non molla mai e aiuta i compagni . E' un esempio e uno dei nostri leader".



