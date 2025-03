Estrae pistola giocattolo dopo lite sul traffico, denunciato

I carabinieri della stazione di Levanto hanno denunciato per minaccia aggravata e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere un uomo che, al culmine di una discussione per questioni di traffico, avrebbe estratto una pistola poi rivelatasi in un secondo tempo un giocattolo. A chiamare le forze dell'ordine due giovani automobilisti che, poco prima, erano stati minacciati dal 33enne con la riproduzione di una Beretta 92/FS priva del tappo rosso.

Nell'abitazione dell'uomo di nazionalità russa, perquisita dai carabinieri, sono stati trovati alcuni colpi a salve e altre due pistole giocattolo senza tappo rosso tutte sequestrate.



