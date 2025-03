Demanio marittimo, Scajola 'pronti a affiancare governo in Ue'

L'assessore al Demanio Marittimo della Regione Liguria e coordinatore del tavolo in materia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Marco Scajola, ha partecipato oggi agli stati generali del turismo balneare organizzato dal sindacato italiano Balneari che si è svolto a Roma nella sede di Confcommercio Imprese per l'Italia.

Secondo Scajola, che è stato relatore al tavolo di lavoro denominato: "La costa un patrimonio economico, sociale e ambientale" le Regioni rappresentano al meglio i territori, hanno un contatto diretto con i comuni e con il mondo delle imprese. "Per questa ragione dobbiamo e vogliamo svolgere un ruolo propositivo in questa fase partendo dal tema fondamentale degli indennizzi - ha detto -. Siamo pronti ad affiancare il Governo nel confronto con l'Europa con l'obiettivo di portare chiarezza, stabilità e garanzie per un intero comparto fondamentale per l'economia nazionale del turismo che coinvolge circa 1 milione di lavoratori".



