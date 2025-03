Controlli Gdf Savona su colf e badanti, evasi 300 mila euro

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona, nei primi due mesi dell'anno, hanno effettuato specifici servizi d'Istituto finalizzati all'individuazione di evasori totali che lavorano come colf e badanti sia nel capoluogo che nei comuni della provincia. Dopo capillari indagini svolte dai militari, con dati acquisiti attraverso l'analisi delle risultanze presenti nelle banche dati in uso alla Gdf, sono state approfondite le posizioni di alcuni collaboratori domestici che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi annuale evadendo, complessivamente oltre 300 mila euro di compensi ricevuti dai rispettivi datori di lavoro. Le somme sono state recuperate a tassazione.

In particolare, un quarantenne ha lavorato come collaboratore domestico nel comune di Alassio dal 2019 al 2022 ha evaso circa 100 mila euro nonostante la famiglia ligure per la quale prestava la propria attività lavorativa avesse sempre comunicato le ore lavorate e i compensi versati all'Inps. L'uomo era sconosciuto all'Erario, pur superando abbondantemente le soglie di esenzione previste dalla normativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA