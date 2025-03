Comunali Genova, Salis 'possiamo vincere al primo turno'

"Sono usciti i primi sondaggi sulle elezioni amministrative a Genova, la mia lista civica ha lo 0,1% della lista civica di uno che da sette anni è vicesindaco della città e da sei mesi fa il sindaco, evidentemente la credibilità accumulata non è un granché, in più la nostra riconoscibilità è pari, tre persone su quattro sanno chi siamo, un po' sconcertante se pensiamo che uno da sei mesi è tutti i giorni al telegiornale. Il fatto che il campo progressista abbia fatto uno sforzo in avanti fa capire quale sia la volontà reale di vincere le elezioni a Genova, vinciamo al primo turno, questo dev'essere il messaggio alla nostra gente". Lo dichiara la candidata sindaca di Genova per il campo progressista Silvia Salis durante un incontro pubblico organizzato da Azione a Genova riferendosi al sindaco facente funzione e candidato del centrodestra Pietro Piciocchi.

"Quando si è un sindaco facente funzione di una città bisognerebbe avere l'eleganza di occuparsi dell'ordinaria amministrazione, sono mesi che vedo milioni di euro al giorno di promesse, milioni di promesse - lo attacca Salis -. Devo far notare una cosa al candidato della destra: noi la campagna elettorale ce la paghiamo e costa, non la paghiamo con i soldi dei genovesi".

"Dopo sette anni di governo non può fare una campagna elettorale sul futuro, ci deve dire cosa ha fatto non quello che farà - ammonisce Salis -. Ogni giorno il centrodestra genovese fa promesse e presenta progetti, sei milioni per tappare le buche nei marciapiedi l'ho sentito definire 'un progetto che darà grande impulso alla città', ma è ordinaria amministrazione, cosa stanno dicendo, prendono in giro la gente".



