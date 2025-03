Comunali Genova, Salis 'Gronda autostradale è un non-tema'

"La Gronda autostradale di Genova purtroppo ad oggi è un non-tema, perché i progetti non finanziati sono un non-tema, quando il centrodestra parla tanto di costruire uno skymetro a Genova, una soluzione che comunque non sosteniamo, vorrei ricordare che sono stati bloccati tutti e tre i progetti, il centrodestra parla di niente e di cose che non succedono". Così la candidata sindaca di Genova per il campo progressista Silvia Salis durante un incontro pubblico organizzato da Azione a Genova per sostenerla interviene sul progetto a carico di Aspi per raddoppiare l'autostrada A10 nel tratto interessato dal crollo del ponte Morandi.

"Le infrastrutture sono un tema che sta molto a cuore ad Azione, anche qui non porterò sulle spalle nessuna croce o tarantella sentita fino ad adesso - ribadisce Salis in merito alle variegate posizioni all'interno della coalizione -. Noi non siamo per il 'no' alle infrastrutture, siamo per il 'sì' alle infrastrutture ma dimensionate per la città di Genova, con una ricaduta reale per i cittadini, non colate di cemento sovradimensionate per Genova, 'no' a infrastrutture che isolano invece di connettere come la funivia del Lagaccio, un'idea assurda, inutile, che vorrebbe utilizzare i fondi stanziati dal Ministero anziché per ristrutturare i forti storici genovesi per un'ulteriore colata di cemento nella zona forse più cementificata della città".

"Come Azione siamo sempre qui a dire 'sosteniamo la Gronda' ma non abbiamo ancora visto un progetto effettivo", denuncia la segretaria regionale di Azione Cristina Lodi. "Azione è assolutamente a un progetto in questo senso, - puntualizza la segretaria provinciale di Azione Chiara Lastrico - perché crediamo che la Gronda possa riportare Genova in collegamento con il Nord Italia e l'Europa facendola uscire dall'isolamento, però dal ministero non abbiamo un programma chiaro e trasparente, non abbiamo un bilancio di investimento e di spesa, chiediamo che vengano trovate le risorse senza ricadere sui pedaggi pagati dai cittadini e dalle imprese già sotto pressione".

Azione parteciperà con il suo simbolo alla seconda lista civica a sostegno della candidatura di Salis, il suo leader nazionale Carlo Calenda farà tappa nel capoluogo ligure per appoggiarla.



