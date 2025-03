Casa del pensiero, il nuovo progetto di Pino Petruzzelli

"Pensare rende liberi e non schiavi consenzienti". Lo afferma l'attore Pino Petruzzelli, direttore artistico del progetto "Casa del pensiero" la cui quarta edizione prenderà il via il prossimo 21 marzo. "Casa del Pensiero" è un progetto dell'Università di Genova e del Comune di Santa Margherita Ligure, realizzato dal Teatro Ipotesi di Genova e che si avvale di un importante partner come l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico di Roma, della collaborazione di Villa Durazzo e della Biblioteca Civica di Santa Margherita Ligure e del patrocinio di Rai Liguria. Il progetto, totalmente gratuito per i partecipanti, prevede che dieci studenti universitari, nel corso di ognuno dei tre seminari in programma, dialoghino con il docente e tra loro sia negli spazi di Villa Durazzo, sia nel ristorante dove si pranzerà insieme e sia en plein air nella natura e davanti al mare di Santa Margherita Ligure. "Si creano in questo modo - spiega Petruzzelli - delle piccole comunità unite dall'obbiettivo di essere parte attiva e pensante della nostra società". Il primo seminario avrà luogo il 21, 22 e 23 marzo e sarà presente la scrittrice e giornalista iraniana Farian Sabahi. Il tema da lei proposto è "Noi donne di Teheran": "Nei tre giorni insieme - spiega la scrittrice - parleremo della condizione delle donne in Iran. Il testo da cui partiremo sarà il reading teatrale "Noi donne di Teheran", un racconto in prima persona femminile su cosa vuol dire essere bambine, ragazze, donne in un paese complesso e affascinante, pieno di potenzialità e contraddizioni". Il 28, 29 e 30 marzo lo storico direttore della Guida Michelin Italia Fausto Arrighi terrà il seminario "Al ristorante come a teatro - Come migliorare la ristorazione contemporanea" mentre l'11, 12 e 13 aprile ultimo seminario dedicato alla storia e al teatro a cura di Marco Doria, docente di Storia UniGe ed ex Sindaco di Genova e di Pino Petruzzelli, drammaturgo, attore e regista. Con Marco Doria si parlerà del lavoro nell'economia e nella società italiana dall'età del Risorgimento al nuovo millennio, da un mondo contadino ai robot e all'intelligenza artificiale. E con Pino Petruzzelli si apprenderà come trasformare quelle pagine di storia in drammaturgia.



