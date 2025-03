Toti: Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Spinelli

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'imprenditore portuale Aldo Spinelli contro il patteggiamento a tre anni e due mesi per corruzione. Spinelli era finito nell'inchiesta che il 7 maggio 2024 ha terremotato la Liguria portando agli arresti domiciliari l'allora presidente della Regione Giovanni Toti.

A impugnare la sentenza erano stati i suoi legali Alessandro Vaccaro e Andrea Vernazza. La mossa avrebbe bloccato il passaggio in giudicato della sentenza. Nelle prossime settimane Spinelli andrà davanti al tribunale di Sorveglianza per chiedere la messa alla prova. Secondo l'accusa, sostenuta dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, Spinelli avrebbe foraggiato il comitato elettorale di Toti e in cambio avrebbe ottenuto una serie di agevolazioni per le sue attività in porto, dalla proroga della concessione di un terminal fino all'occupazione abusiva di aree portuali.

Toti ha patteggiato una condanna a due anni e tre mesi tramutati in 1.620 ore di lavori di pubblica utilità che sta svolgendo presso la sede genovese della Lega italiana per la lotta ai tumori.



