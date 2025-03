Studentessa ferita col casco da compagno di scuola a Imperia

Una studentessa di 14 anni è rimasta ferita al volto dopo essere stata colpita con il casco da un coetaneo. E' accaduto, poco prima delle 13, nelle scuola di piazza Calvi, a Imperia. La giovane è stata soccorsa dal personale sanitario, che l'ha accompagnata al pronto soccorso.

Indagini sono ora in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto e soprattutto per capire le ragioni che hanno scatenato il comportamento violento del compagno.



