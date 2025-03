Sestri Levante per due giorni sarà capitale del gusto

Per due giorni Sestri Levante sarà la capitale del gusto con 40 espositori e centinaia di protagonisti del mondo della ristorazione. Si tratta della seconda edizione di "In gusto" organizzata da Veridea partner della ristorazione con sede a Sestri Levante e attiva in tutta la regione. Si va dai panciotti con capesante e gamberi surgelati, alle spizzichelle alle alghe tanto per citare alcuni dei circa mille prodotti tra freschi, congelati e surgelati esposti negli spazi della Colonia Tagliaferro nella Baia del Silenzio. Apertura solo per gli operatori del settore oggi e domani fino alle ore 17.



