Morto violinista Mario Trabucco, ex curatore 'Cannone' Paganini

Lutto nel mondo musicale. Si è spento questa notte, nella sua casa di Leivi, il violinista Mario Trabucco. Aveva 73 anni. Trabucco faceva parte di una famiglia di musicisti: il fratello Franco è pianista, la sorella Maria, cantante lirica. Tutti e tre sono stati per decenni docenti al Conservatorio Paganini. Conservatorio nel quale Mario Trabucco si era formato sotto la guida di Mario Ruminelli per poi perfezionarsi ai Corsi della Chigiana con Salvatore Accardo e Riccardo Brengola. Nel 1970 aveva vinto il Concorso violinistico "Vittorio Veneto".

Violinista di solide doti tecniche e di notevole gusto interpretativo, Trabucco ha avuto una carriera di rilievo, come solista, in formazioni cameristiche e come spalla in Orchestra di prestigio quali quelle dell'Opera di Roma, del Comunale di Firenze, del Carlo Felice, dell'Orchestra della Svizzera Italiana e di Santa Cecilia. Interessato alla musica da camera aveva formato da giovane il Trio Genova con il fratello Franco (pianoforte) e Nevio Zanardi (violoncello). Con il fratello ha tenuto numerosissimi concerti eseguendo tra l'altro l'integrale delle Sonate di Beethoven, mentre a Paganini si è dedicato in duo con il chitarrista Josè Scanu.

Quando negli anni Settanta Nevio Zanardi ha fondato il complesso d'archi I Cameristi Trabucco ne è stato da subito il primo violino contribuendo in maniera notevole alla crescita artistica del gruppo. Per anni è stato anche il curatore del violino storico il "Cannone di Guarneri del Gesù" appartenuto a Niccolò Paganini, e della sua copia il "Sivori" di Jean-Baptiste Vuillaume. Con il "Cannone" ha tenuto numerosi concerti all'estero: Hanoi, Santiago di Compostela, Tokyo, San Pietroburgo e al Parlamento Europeo a Strasburgo.



