Morto Rino Canavese, storico presidente del porto di Savona

E' morto in serata all'età di 76 anni per un infarto improvviso nella sua casa a Savona Rino Canavese, ex presidente del porto di Savona e attualmente uno dei componenti del comitato di gestione dell'Adsp del Mar ligure Occidentale in rappresentanza del Comune di Savona. Per otto anni era stato segretario generale dell'Autorità portuale di Savona e per altri otto presidente. E' stato l'uomo della piattaforma di Vado ligure, il primo presidente del porto di Savona ad acquistare locomotive perché da subito aveva creduto nel trasporto ferroviario delle merci. Ed è anche l'uomo che ha portato le crociere a Savona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA