Ministero al lavoro per ricollocare il carcere di Genova

"In merito al ricollocamento del carcere di Genova Marassi, si comunica che il Ministero della Giustizia, il Ministero per lo Sport e i Giovani, il commissario straordinario all'edilizia penitenziaria, la presidenza della Regione Liguria e il sindaco pro-tempore di Genova Pietro Piciocchi stanno fattivamente lavorando per inserire la struttura penitenziaria ligure nell'aggiornamento semestrale del Piano del commissario". Lo rende noto un comunicato del ministero della Giustizia confermando l'obiettivo di ricollocare fuori dal tessuto urbano il principale carcere genovese.



