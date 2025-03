Mei-Muma protagonista all'European congress of local governments

Il Polo Marittimo-Migratorio genovese, composto da Fondazione MEI e Istituzione MuMA, partecipa alla decima edizione dell'European Congress of Local Governments (ECLG), in corso a Mikołajki, in Polonia. L'evento, organizzato dalla Fondazione Istituto degli Studi Orientali, riunisce oltre 2.500 partecipanti, tra rappresentanti della pubblica amministrazione, accademici ed esperti, per discutere delle sfide globali e delle soluzioni locali.

Il Congresso, articolato in oltre 250 eventi tra panel, dibattiti, workshop e conferenze, affronta sei macro-tematiche: economia e finanza, investimenti e innovazione, cultura e turismo, politica e sicurezza, società e salute, sviluppo sostenibile.

In questo contesto, il Polo genovese è stato invitato a portare la propria esperienza nel panel dedicato ai Musei del XXI secolo. Il direttore Pierangelo Campodonico interverrà per raccontare i vent'anni di attività del Galata Museo del Mare e la recente esperienza del Museo dell'Emigrazione Italiana alla Commenda, evidenziando strategie per rendere i musei più attrattivi senza perdere la loro identità. Un confronto significativo che vedrà la partecipazione di istituzioni museali provenienti da Polonia, Lituania e Ucraina, con il polo genovese come unica realtà rappresentante dell'Europa occidentale.

L'internazionalizzazione del Polo Marittimo-Migratorio proseguirà a fine marzo, quando il Galata Museo del Mare ospiterà il comitato esecutivo dell'Icmm (International Congress of Maritime Museums). Per l'occasione, venti direttori dei principali musei marittimi del mondo si riuniranno a Genova per discutere le sfide e il futuro della gestione museale.

"Un'opportunità preziosa - conclude una nota - per rafforzare il ruolo di Genova nel panorama culturale internazionale e consolidare collaborazioni strategiche con istituzioni museali di rilievo".



