Incendi sulle alture di Imperia, elicottero e canadair in azione

Due incendi boschivi hanno reso indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco nell'entroterra della provincia di Imperia, il primo in località San Bernardo di Conio nel territorio comunale di Aurigo dichiarato spento e il secondo a Tavole-Villatalla, nel Comune di Prelà, ancora attivo.

Quest'ultimo, in atto già da ieri, ha il fronte più vasto.

Per tutta la notte i vigili del fuoco e i volontari delle squadre antincendio hanno monitorato l'evolversi delle fiamme.

In mattinata sul rogo di Tavole hanno iniziato a operare un elicottero e un canadair, entrambi provenienti da Genova. Al momento non si conosce ancora l'origine delle fiamme, che da quanto si apprende sarebbero quasi sicuramente di origine dolosa. Entrambi gli incendi sono divampati in zone impervie lontano dalle case.



