Gimbe, 112 medici di famiglia mancanti in Liguria

Sono 112 i medici di famiglia mancanti in Liguria al primo gennaio 2024 per arrivare al rapporto ottimale di un medico di medicina generale ogni 1.200 assistiti. Lo rileva la Fondazione Gimbe in un'analisi sulla situazione dei medici di medicina generale, i cosiddetti 'medici di famiglia', nelle Regioni italiane.

La ricerca mette in evidenza come tra il 2019 e il 2023 i medici di famiglia in Liguria si siano ridotti del 13,2%, rispetto alla media nazionale in calo del 12,7%. In Regione il massimale di 1.500 assistiti viene superato dal 50,7% del totale dei medici di medicina generale, leggermente meglio della media nazionale pari al 51,7%.

Il numero medio di assistiti per medico di famiglia al primo gennaio 2024 nell'intera Regione è pari a 1.338, leggermente meglio della media nazionale del 1.374, ma lontano dai 1.200 assistiti del rapporto ottimale. Nel 2024 i partecipanti al concorso nazionale per il corso di formazione specifica in Medicina Generale in Liguria sono stati inferiori ai posti disponibili: -28 candidati (-42%) rispetto alle borse finanziate (media Italia -15%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA