Genova discute di realtà aumentata per la sicurezza sul lavoro

Domare un principio di incendio, organizzare l'evacuazione di un locale, gestire correttamente i sistemi di protezione individuale per evitare il rischio di caduta dall'alto, sono solo alcuni degli scenari che possono essere simulati attraverso la 'realtà aumentata' per aiutare i lavoratori in un campo complesso come quello della formazione alla sicurezza. A Genova il tema è stato al centro del convegno 'Nuove tecnologie e sicurezza sul lavoro' organizzato a Palazzo Tursi.

"Formare ed informare è il nostro obiettivo", sottolinea l'assessore comunale con delega alla Sicurezza nei luoghi di lavoro, al Personale e alla Digitalizzazione Marta Brusoni. Il convegno è stato anche l'occasione per mostrare alcuni strumenti particolarmente innovativi nel campo della sicurezza, come i visori 3D di nuova generazione che permettono ai lavoratori di 'immergersi' in maniera molto reale negli scenari di rischio.

"Utilizzare strumenti innovativi nell'ambito della formazione - commenta l'amministratore delegato di STS, società di consulenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro, Fabio Schiavi - permette di essere più efficaci nel messaggio e più performanti nel trasmettere il pensiero concreto della sicurezza. Ad esempio con la realtà virtuale si interviene nei corsi di formazione integrando gli aspetti teorici con simulazioni grafiche che permettono subito di verificare in maniera anche se virtuale il messaggio che trasmettiamo".





