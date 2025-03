Detenuto dà fuoco a una cella nel carcere di Genova

Un detenuto ha appiccato il fuoco in una cella del carcere di Genova Marassi nella notte provocando un enorme boato per lo scoppio di una bomboletta di gas durante l'incendio ed è stato necessario l'intervento degli agenti della polizia penitenziaria in tenuta antisommossa per ripristinare l'ordine. Lo riferisce il segretario ligure della Uilpa-Polizia Penitenziaria Fabio Pagani spiegando che "il detenuto ha distrutto l'intera cella rompendo tubi e mattonelle allagando poi l'intero reparto e armato di lametta ha tentato di colpire gli agenti in tenuta antisommossa che con grande professionalità hanno contenuto il detenuto e messo il reparto in sicurezza".

"A Genova Marassi la polizia penitenziaria è chiamata spesso a fare salti mortali, doppi turni, placare gli animi di detenuti facinorosi, con grande professionalità, ma soprattutto stanchezza di doppi turni e operazioni massacranti - denuncia Pagani -. Un istituto in perenne sovraffollamento con 700 detenuti circa".



