Blitz della polizia nel palazzo della Provincia di Savona

Blitz della polizia stamani nel palazzo della Provincia di Savona per acquisire, secondo quanto si apprende, documenti amministrativi legati a un'indagine aperta dalla Procura di Savona. Numerosi gli agenti in azione arrivati all'alba a bordo di una dozzina di auto. Al centro della perquisizione ci sarebbero gli uffici del settore Gestione viabilità, edilizia e ambiente. "Sono accessi legati a un'indagine, ma non ho altre evidenze", dichiara il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.



