Artificieri Esercito fanno brillare 29 granate d'artiglieria

Gli artificieri dell'Esercito hanno concluso oggi le operazioni di neutralizzazione dei 29 proiettili di artiglieria che erano stati rinvenuti la settimana scorsa durante gli scavi per la costruzione di una villa a Carcare, in provincia di Savona.

Le attività di bonifica da parte degli specialisti del 32° Genio della Brigata alpina Taurinense sono state precedute da un'attenta analisi tecnica, dalla quale è emerso che gli ordigni, granate di artiglieria italiane da 75 a 105 mm di calibro, risalenti al secondo conflitto mondiale, risultavano ancora integre.

Considerato il buono stato di conservazione, dopo aver coordinato le procedure previste con la Prefettura di Savona, gli ordigni sono stati messi in sicurezza e successivamente trasportati nella cava per essere distrutti, adottando speciali accorgimenti che hanno minimizzato gli effetti del brillamento.

La pianificazione dell'intervento su più giorni è stata dovuta a limitazioni tecniche della cava sita in località Cairo Montenotte, che hanno indotto gli artificieri a effettuare più brillamenti di limitata entità.

Il 32° Reggimento Genio Guastatori di stanza a Fossano è responsabile della bonifica da residuati bellici in tutto il nord-ovest, e negli ultimi due anni ha neutralizzato circa 200 ordigni nella sola Liguria, regione particolarmente coinvolta negli avvenimenti dell'ultimo conflitto mondiale. I genieri alpini della Taurinense impiegano tecnologie all'avanguardia per la bonifica occasionale del territorio, rappresentando una pedina specialistica a supporto della collettività.



