A6, posato il nuovo viadotto San Bernardo verso Savona

Autostrada dei Fiori ha riaperto lungo la A6 Torino-Savona il tratto tra Millesimo e Altare in direzione Savona, sospeso ieri (lunedì) dalle 20 per il varo della struttura metallica del nuovo viadotto San Bernardo.

Riaperti anche l'uscita di Millesimo per i veicoli provenienti da Savona e la tratta Ceva-Millesimo.

Il risultato è stato possibile con oltre 60 maestranze che hanno operato in maniera coordinata e in sicurezza lavorando tutta la notte. "I lavori - comunica la concessionaria Autostrada dei Fiori - ora possono proseguire serrati senza più interferenze per il traffico per arrivare all'apertura totale al traffico del nuovo ponte a due correnti veicolari entro il prossimo 16 aprile".



