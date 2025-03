A Genova una donazione alla ricerca contro raro tumore oculare

Per sostenere la telemedicina pediatrica dell'Istituto Gaslini e la ricerca del Policlinico San Martino di Genova contro il melanoma uveale, una forma rara e aggressiva di tumore oculare, Basko ha donato oltre 80mila euro alle due realtà sanitarie. Il progetto, che rappresenta un pilastro della strategia dell'azienda, si pone l'obiettivo di supportare le giovani generazioni, promuovendo gli stili di vita sani, l'educazione alimentare e sportiva nelle comunità locali in cui opera.

"Da sempre, il Gruppo Sogegross ha messo al centro delle proprie azioni il territorio e le comunità locali, consapevole che un'impresa di successo non può prescindere dal benessere collettivo - afferma il direttore Acquisti del gruppo Luca Gattiglia -. Sostenere iniziative come il progetto di Telemedicina dell'Istituto Gaslini, che riduce le distanze e migliora l'accesso alle cure, e la ricerca innovativa sull'oncologia presso l'Ospedale San Martino, è uno dei tanti gesti che attuiamo per restituire al territorio parte di quanto riceviamo da esso". Il nostro impegno va oltre la semplice attività commerciale: vogliamo essere un motore di sviluppo per la salute, l'educazione e il benessere delle nuove generazioni, promuovendo una cultura della responsabilità sociale che si traduce in azioni concrete".

L'obiettivo della ricerca del San Martino contro il melanoma uveale è individuare strategie terapeutiche innovative per prevenire la progressione della malattia e la formazione di metastasi epatiche, che colpiscono il 50% dei pazienti. Il progetto si concentrerà sull'esplorazione di nuovi bersagli molecolari, con un focus particolare sui meccanismi epigenetici, per sviluppare trattamenti più efficaci e personalizzati, offrendo così nuove prospettive per i pazienti affetti da questa grave patologia.

"Si tratta di un finanziamento importante per due progetti altrettanto meritevoli - evidenzia l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò - quello del Policlinico San Martino per la cura del melanoma dell'occhio e quello dell'oOspedale Gaslini per la telemedicina, che permette alle famiglie dei piccoli pazienti di poter accedere alle cure a distanza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA