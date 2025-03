Scolmatore Bisagno, 'talpa' operativa da inizio giugno

È arrivata in cantiere ed è stata simbolicamente inaugurata questa mattina la fresa TMB che sarà impegnata nella costruzione della galleria dello scolmatore del Bisagno.

Dopo il trasporto prima via mare e, poi, su strada, la 'talpa' verrà montata nei prossimi tre mesi e, all'inizio di giugno, sarà operativa per iniziare lo scavo.

Ad annunciarlo l'ingegnere Gianni Orlati, in rappresentanza dei progettisti, affiancato dal presidente di Regione Liguria e commissario di governo per le opere contro il dissesto idrogeologico, Marco Bucci, dall'assessore regionale alla Difesa del Suolo, Giacomo Giampedrone, e dal vicesindaco facente funzione di Genova, Pietro Piciocchi.

Il montaggio della fresa richiederà tre mesi. Nella prima fase di scavo, la velocità sarà di circa 130 metri al mese.

Successivamente, con l'installazione del nastro trasportatore, l'avanzamento medio previsto sarà di 18-20 metri al giorno. Il completamento della galleria idraulica è atteso per l'inizio di giugno 2026, mentre la fine dei lavori è prevista per l'autunno dello stesso anno.

"Lo scolmatore non si vedrà, ma è una di quelle opere che servirà ai nostri cittadini per dormire di notte anche se piove forte. L'opera è indispensabile, le difficoltà ci sono, ma la capacità delle persone sta nel risolverle". Così il presidente Bucci, che ha poi aggiunto: "La 'talpa' è arrivata, anche se ne abbiamo sentite di tutti i colori dai signori del 'no' e oggi possiamo dare loro un bel 'sì'. Vorrei avere lo scolmatore pronto per l'autunno del 2026 in caso di eventuali allerte rosse".

"È uno dei cantieri più importanti d'Italia - ha aggiunto l'assessore regionale Giacomo Giampedrone - tutto quello che abbiamo costruito è anche frutto della volontà della struttura commissariale di arrivare a una scelta tecnica che non era quella di partenza. Chi ne parla dovrebbe capire che cosa abbiamo fatto fino a oggi. Ora non si può più perdere un secondo. Si questa 'talpa' stanno salendo in molti in queste settimane, ma quando abbiamo navigato in acque non facili non eravamo in tanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA