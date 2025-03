SanremoJunior, 14enne di Vignola vince Gran Prix 2025

Eric Koci, 14 anni, di Vignola (Modena) si è aggiudicato, nel fine settimana, al teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, il Gran Prix 2025 Italia alla finale nazionale di Sanremo Junior. Potrà così rappresentare l'Italia alla finale mondiale, in programma il prossimo 26 marzo al teatro Ariston. Il brano del giovane cantante, che ha composto sia testo che musica, dal titolo In un mondo diverso, ha trovato il parere unanime della giuria presieduta dal cantante e autore Franco Fasano; affiancato dal cantautore, paroliere e compositore Alessandro Bellati, dalla pianista e docente di pianoforte Luisa Repola, dal clarinettista e docente di musica Francesco Tanzillo e dall'organizzatore di eventi e produttore televisivo, Marco Dottore. Il secondo riconoscimento è andato alla quindicenne Sara Gianquinto di San Donato Milanese che ha dato vita a una intensa esecuzione di un brano di Reneé Rap dal titolo I hate Boston. Sono stati trentasei i semifinalisti provenienti da ventisette provincie e undici regioni. Mercoledì 26 marzo, accompagnati dalla SanremoJunior Orchestra, composta da trentadue elementi saranno sul palco 25 interpreti internazionali, fra i 6 e i 15 anni, provenienti da altrettante nazioni per aggiudicarsi il Grand Prix Mondiale 2025.



