Opere, Bucci 'ci sono disagi, ma migliorano qualità della vita'

La presentazione della 'talpa' TMB per lo scolmatore del Bisagno è stata per il presidente Marco Bucci anche l'occasione per fare il punto sulle grandi opere che stanno interessando Genova e la Liguria. "Fare le grandi opere, investire in città 7 miliardi e 18 in tutta la regione, vuol dire prendersi una grande responsabilità - ha detto Bucci a margine dell'incontro - ci sono soldi da spendere e bisogna arrivare fino in fondo, lavorare in modo che i fondi non debbano ritornare a Roma. Spesso ci chiediamo: vale la pena fare un lavoro anche se causiamo disagio alla città? Certo che ne vale la pena, stiamo costruendo la città e la regione del futuro. Chi si lamenta per i disagi ha ragione e noi dobbiamo lavorare per fare in modo che queste cose si risolvano. Sappiamo tutti che i miliardi che stiamo investendo in Liguria aumenteranno la qualità della vita".

"La gestione dei materiali è un altro progetto, a Genova abbiamo una gestione che non si è mai vista in Europa - ha aggiunto Bucci -: alcuni cantieri generano materiali, altri ne hanno bisogno. Se ciascun progetto fosse lasciato a sé ci sarebbero costi enormi per la gestione dei materiali e per acquistarli. Mettendo tutto insieme in un progetto di economia circolare, facciamo sì che il materiale scavato poi venga riutilizzato. L'esempio più grande è quello del tunnel subportuale, con il materiale che viene usato per i cassoni della diga".

Dalla Val Bisagno, Bucci ha concluso ribadendo la propria posizione per il progetto Skymetro: "Tutti vogliono averlo, non so se i comitati dicono 'no' perché non lo vogliono o per ragioni politiche, ma tutti quelli delle media e alta Val Bisagno non vedono l'ora di averlo. Io ero per il tram, ma appena ho visto i progetti ho cambiato idea. Non vogliamo chiudere la Val Bisagno per tre anni, sarebbe uno shock enorme.

Chi si esprime su queste cose dovrebbe saperlo".



