Oltre 22mila visitatori alla fiera del fumetto 'Megacon Genova'

Sono stati oltre 22mila i visitatori per la seconda edizione della fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop 'Megacon Genova' organizzata nel fine settimana nel padiglione blu della Fiera di Genova. Tra gli ospiti l'attore internazionale James Van Der Beek, Dawson in Dawson's Creek, il compositore Nobuo Uematsu, autore delle colonne sonore di Final Fantasy, fino agli interpreti delle sigle dei cartoni animati Giorgio Vanni e Cristina D'Avena.

Applausi anche per i protagonisti della tv per ragazzi, come Manuela Blanchard, Pietro Ubaldi, Roberto Ceriotti e Debora Magnaghi, per i doppiatori Renato Novara, Claudio Moneta, Riccardo Suarez e poi l'attrice Anna Mazzamauro, la signorina 'Silvani'. Un evento che ha saputo unire generazioni tra spettacoli, aree interattive, videogames di ieri e di oggi, fumetti e artisti all'opera dal vivo, trasformando la Fiera di Genova in un universo di passione per la cultura pop.

I visitatori hanno potuto provare centinaia di videogames, dai mitici cabinati arcade degli anni Ottanta e Novanta alle postazioni di ultima generazione con titoli amatissimi come Call of Duty, Fortnite e Mario Kart. Grande afflusso di pubblico per l'area mattoncini curata da Liguria Bricks, e per il laboratorio di modellismo Gunpla con IPMS Genova Lince, che ha permesso a grandi e piccoli di mettere alla prova la loro creatività.





