La Genova dei Dogi in mostra alla Reggia di Venaria

La magnificenza della Genova dei Dogi e del secolo d'oro dell'antica Repubblica marinara saranno protagonisti di una mostra alla Reggia di Venaria dal 10 aprile al 7 settembre 2025 intitolata 'Magnifiche collezioni - Arte e potere nella Genova dei Dogi', che esporrà le opere abitualmente conservate nelle sale della Galleria Nazionale della Liguria.

Il 2025 si apre con nuovi lavori nelle sale della galleria genovese che prevedono la revisione di alcuni impianti tecnici, gli interventi si protrarranno sino a fine estate rendendo necessaria la chiusura del terzo e del quarto piano della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a partire da martedì 4 marzo 2025.

Le opere abitualmente esposte nelle sale non resteranno in deposito ma saranno protagoniste della mostra alla Reggia di Venaria realizzata grazie a uno specifico accordo di valorizzazione tra i Musei Nazionali di Genova e il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, la rassegna consentirà di mettere in luce le straordinarie collezioni della Galleria Nazionale della Liguria in un percorso arricchito anche da altre opere provenienti dalle raccolte storiche di Palazzo Reale e Palazzo Spinola.

Nel periodo interessato dai lavori la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a Genova non sarà mai chiusa: rimarranno sempre visitabili i due piani storici dove verranno aperti nuovi spazi con nuovi allestimenti. Tra questi le antiche cucine, che inaugureranno a fine marzo con la presentazione di un consistente nucleo di ceramiche all'interno di uno spazio che sino a pochi mesi fa era adibito a deposito.

Una serie di attività e approfondimenti, centrati sulle recenti acquisizioni della Galleria Nazionale della Liguria, accompagnerà il pubblico per la prima parte dell'anno. Da segnalare anche l'importante riallestimento che coinvolgerà le tre sale il primo mezzanino, destinate a ospitare da inizio aprile tutti i dipinti su tavola, le prima acquisizioni della Galleria Nazionale della Liguria e un'insolita galleria di ritratti, da Tintoretto e Corcos. Altre opere identitarie, tra cui lo straordinario Ecce Homo di Antonello da Messina, capolavoro conservato nel palazzo, saranno invece fruibili nei piani storici.



