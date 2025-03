Iss, 42% degli adulti liguri è in eccesso di peso 9,5% obeso

Il 42% dei liguri è in eccesso ponderale, una condizione caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso corporeo, in genere a causa di un'alimentazione scorretta e di una vita sedentaria, il 30.2% è sovrappeso, il 9.5% obeso. Sono i dati emersi dal sistema di sorveglianza 'Passi' dell'Istituto superiore di sanità (Iss) nel biennio 2022-2023 relativi a peso e altezza di 18-69enni, presentati alla vigilia della Giornata mondiale dell'obesità che ricorre domani.

Molte persone che sono in sovrappeso, avverte l'Iss, "se non intervengono con cambiamenti nello stile di vita, possono progredire verso l'obesità che si associa a un aumento del rischio di sviluppare malattie croniche - come patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2, alcuni tipi di cancro, problemi articolari - che riducono la durata della vita e ne peggiorano la qualità".

Secondo l'Iss la Liguria è migliore della media nazionale per quanto riguarda il numero di adulti in sovrappeso, 30.2% rispetto al 32,7%, ma non si discosta nettamente dal dato nazionale di persone obese al 10.4% e in eccesso ponderale al 43.1%.



