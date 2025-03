Genova celebra Mazzini con eventi e un concerto

Genova celebrerà uno dei suoi figli più illustri, Giuseppe Mazzini, figura centrale del Risorgimento italiano e promotore dell'Unità d'Italia, con la tradizionale 'Settimana Mazziniana' in programma dal 6 al 14 marzo. L'evento, organizzato dall'Istituto Mazziniano-Museo del Risorgimento, offrirà un'importante occasione per approfondire l'eredità filosofica e i valori della visione politica di Mazzini, in occasione del 153/mo anniversario dalla sua morte, che ricorre il 10 marzo.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione online disponibile fino a esaurimento posti. Il programma si svolgerà nella casa natale di Mazzini in via Lomellini 11, sede del Museo del Risorgimento. Tra gli appuntamenti in programma: l'incontro 'I doveri dell'uomo (e della donna) - Mazzini e la questione femminile' giovedì 6 marzo alle 17:30, la presentazione del nuovo logo del Museo del Risorgimento a cura degli studenti dell'Accademia ligustica di Belle Arti martedì 11 marzo alle 17, visite guidate al Museo del Risorgimento di Genova a cura del conservatore Massimo Angelini venerdì 14 marzo dalle 14 alle 15 e il concerto 'Quando Mazzini suonava la chitarra' del maestro Josè Scanu alle 17:30.



