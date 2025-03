Fit Cisl, 'nel porto di Genova c'è solo il 10% donne'

Sono circa 350 le donne che lavorano complessivamente nel porto di Genova, di cui soltanto il 5 in banchina. Sono appena il 10 % del numero complessivo di addetti totali che sono intorno a 3500. Sono i numeri presentati dalla Fit Liguria Cisl durante presentazione dell'iniziativa '''Collega' il Lavoro' : ''I numeri riguardanti il porto di Genova sono chiarissimi, la presenza delle donne è ancora purtroppo non significativa rispetto al totale della forza occupazionale. E c'è ancora il tabù della presenza delle donne in banchina con appena 5 lavoratrici - spiega Giulia Marzullo, responsabile del Coordinamento Donne Fit Cisl Liguria -. Va un filo meglio ma non troppo in Amt dove i dipendenti sono circa 2800, le donne sono 450 di cui 300 operative tra autiste e controllori. Ed è importante evidenziare che Amt nei mesi scorsi ha ottenuto la certificazione per la parità di genere.

Cresce la percentuale sicuramente in Amiu dove i lavoratori solo oltre 1900, le donne sono 443 di cui 287 operative'', spiega Mauro Scognamillo, segretario generale Fit Cisl Liguria. E l'8 marzo iniziativa del sindacato con la consegna di centinaia di gadget personalizzati alle lavoratrici nei terminal di Genova ma anche negli altri luoghi di lavoro nel settore dei trasporti con la scritta 'Collega': "Questa parola ci suggerisce che nel mondo del lavoro non ci deve essere differenze di genere. Dire 'Collega' è un modo per sentirsi parte dello stesso team, vivere le stesse difficoltà, le stesse sensazioni, le stesse professionalità"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA