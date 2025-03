Calcio: Cagliari in ritiro dopo l'allenamento di domani

Ora è ufficiale: Cagliari in ritiro da domani subito dopo l'allenamento del pomeriggio. Una decisione condivisa da società, allenatore e squadra. Le prime avvisaglie ieri con il confronto al Dall'Ara a conclusione della gara con il Bologna. Oggi la scelta definitiva. Non un ritiro "punitivo", queste le indicazioni del club, ma un momento di analisi interna in una fase cruciale del campionato. Un invito in qualche modo a tenere alta l'attenzione.

Motivi tecnici, ma anche atletici: le statistiche dicono che la squadra in stagione ha sofferto nelle gare ravvicinate. E quindi c'è bisogno di una settimana impostata in maniera diversa: la prossima partita è venerdì.

Cagliari probabilmente senza Luvumbo per la gara in notturna contro il Genoa: l'angolano, che ieri si è fermato dopo uno scatto, non ha partecipato all'allenamento di oggi. Condizioni da valutare, ma per lo scontro con i liguri il recupero è considerato altamente improbabile. In personalizzato invece Kingstone.



