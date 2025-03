Stefano De Martino, condurre Sanremo? Servono tante ore di volo

"Condurre Sanremo? In realtà ho capito che questo nostro nostro mestiere è un po' simile al pilota di aereo: bisogna avere tante ore di volo per trasportare tanti passeggeri. Io ho iniziato con un comedy show su Rai2, Stasera tutto è possibile, quindi con un piccolo aereo. Poi sono passato ad Affari Tuoi, che è un aereo di linea con cui faccio le tratte Roma-Milano, Roma-Palermo. Fare il festival è guidare un Boeing e sorvolare l'oceano: tutte quelle ore dove sotto non c'è nulla ancora mi spaventano", risponde Stefano De Martino, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. "Vorrei pilotare quell'aereo con la disinvoltura di oggi, se dovesse mai arrivare... adesso non ce la faccio", sorride.



