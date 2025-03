Olly, 'niente Eurovision per andare ai miei concerti di maggio'

, "La musica è la mia anche se lavoro con Jvli, che è l'architetto di tutta la mia musica. È un lavoro di gruppo, ma la faccia è la mia. In quanto vincitore di Sanremo, avevo il diritto di partecipare all'Eurovision ma anche la possibilità di non partecipare", una strada che ha scelto "per andare ai miei concerti di maggio, visto che ho un tour pieno". Ospite di Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa, Olly ribadisce così la sua decisione di rinunciare all'Eurovision Song Contest per onorare gli impegni del tour.

Al suo posto a rappresentare l'Italia a Basilea ci sarà Lucio Corsi: "Con Lucio credo che faremo sicuramente qualcosa, lui ora è impegnato con l'Eurovision, io con i miei concerti. Lo conoscevo già artisticamente, è stato bello conoscerlo personalmente, è stata una bella scoperta", spiega il cantautore genovese.

"Sto cercando di restare attaccato con i piedi per terra, mi alleno, vado a cena con gli amici, vado a trovare la mia famiglia, certo, mi riconoscono tante persone ma cerco di vivere una vita normale", dice ancora il vincitore del festival. Poi racconta sorridendo": "Sono andato alla sfilata di Emporio Armani, mi hanno presentato re Giorgio... alla fine ero nel panico pieno, gli ho stretto la mano e gli ho detto 'complimentoni'... Ma lui mi ha sorriso, è stato gentilissimo, una persona elegantissima".



