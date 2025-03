Genoa-Empoli: assegnato a Vasquez il gol del pareggio rossoblù

Il gol del pareggio del Genoa segnato al 36' del secondo tempo della sfida con l'Empoli è ufficialmente di Johan Vasquez. In prima battuta infatti la Lega Calcio lo aveva considerato come un'autorete del portiere ospite Silvestri salvo poi cambiare la notazione.

Il gol è arrivato al 36' del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Martin. Il difensore rossoblù aveva concluso in semirovesciata e la sfera aveva subito una leggera deviazione di Kouamé, ne era nata una traiettoria quasi a palombella che Silvestri, portiere dell'Empoli, aveva smanacciato sul palo poi non riuscire ad evitare che entrasse in porta.

Per Vasquez, difensore del Genoa e della nazionale messicana si tratta del secondo gol stagionale.



