Al Ferraris fa tutto l'Empoli, con il Genoa è 1-1

Sfiora il colpo in trasferta l'Empoli che al Ferraris in vantaggio grazie al gol di Grassi nel primo tempo si fa raggiungere nella ripresa da un'autorete del proprio portiere Silvestri su conclusione di Vasquez. La squadra di D'Aversa interrompe comunque una striscia di quattro sconfitte consecutive mentre il Genoa di Vieira dopo tre vittorie casalinghe in sequenza non va oltre il punto.

Vieira pur recuperando Badelj non rischia il capitano affidandosi ad un 4-2-3-1 con Messias alle spalle di Pinamonti assieme a Miretti e Zanoli mentre D'Aversa risponde con Henderson ed Esposito dietro a Colombo.

Gara dalle poche emozioni e molto spezzettata segnata da continui falli e da molti errori. Poche le azioni degne di nota nel primo tempo tanto che la prima conclusione dell'incontro è proprio il gol del vantaggio dei toscani. Angolo dell'Empoli respinto da Leali, sul pallone arriva Grassi che batte con un diagonale il portiere di casa regalando il vantaggio ai suoi.

Genoa che non riesce a reagire e primo tempo che si chiude senza la risposta dei rossoblù.

Nell'intervallo l'unico cambio è quello di Kouamé per Colombo nell'Empoli mentre Vieira conferma la fiducia all'undici iniziale salvo al 6' sostituire Miretti e Zanoli con Ekhator e Cornet per un Genoa molto più offensivo. Due minuti dopo Bani deve alzare bandiera bianca e Vieira inserisce Sabelli accentrando De Winter.

Il Genoa però continua a faticare e al 15' Vasquez salva su Esposito in area piccola evitando la conclusione ravvicinata. Il tecnico di casa si gioca così già al 22' le ultime carte inserendo anche Ekuban e Onana, mentre D'Aversa si copre per difendere il vantaggio con De Sciglio per Esposito. Proprio l'Empoli sfiora il raddoppio direttamente su punizione con Cacace la cui conclusione viene deviata dalla barriera sfiorando la traversa. La squadra ospite però inizia a calare e il Genoa ne approfitta. Al 31' Frendrup serve Cornet che si libera bene in area ma dopo una doppia finta spara alto da ottima posizione.

Cinque minuti dopo ecco il pareggio: angolo di Martin, Vasquez prova la rovesciata che, leggermente deviata da Kouamé, Silvestri non riesce a trattenere infilando la sfera direttamente nella propria porta e regalando di fatto il pareggio al Genoa.

L'Empoli accusa il colpo, il Genoa prova a spingere ma nessuna delle due ha più energia e l'ultimo sussulto è l'espulsione dalla panchina per proteste del direttore sportivo empolese, Gemmi.



Genoa, Vieira 'oggi non bene ma era importante non perdere'

'Gara così non cancella quanto di buono fatto in questi mesi'

Non una buona prestazione quella del Genoa ma alla fine un punto fondamentale per la classifica conquistato contro una diretta concorrente per la salvezza che rimane a 9 lunghezze di distanza. Lo stesso Vieira non è soddisfatto della prova odierna ma si gode il fatto di aver raccolto nelle ultime quattro gare casalinghe 10 punti. "E' un punto importante. Se pensiamo a come abbiamo giocato in effetti non abbiamo fatto una bella partita. E si può giocare meglio come abbiamo dimostrato in passato facendolo. Ma bisogna dare credito all'Empoli che è stato molto aggressivo e per noi è stato difficile giocare, così abbiamo accettato questo tipo di sfida cercando di saltare il centrocampo con lanci lunghi per un gioco più diretto. E' mancata la qualità del gioco ma abbiamo lottato su ogni palla e così alla fine anche il punto va bene e possiamo essere contenti di averlo portato a casa". Dopo quello subito contro l'Inter anche con l'Empoli un gol sugli sviluppi di un angolo. "Intanto va detto che loro hanno tirato veramente bene il corner ed è un loro punto di forza ma prendere gol su palla inattiva è difficile da accettare, questo significa che dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli". Un Genoa che si è affidato ai cambi per poter riprendere la gara anche se in molti sono rimasti sorpresi dal fatto che le prime sostituzioni sono arrivate al 5' del secondo tempo, sprecando di fatto uno slot visto che l'intervallo c'era stato da pochissimo. "Ma volevo iniziare il secondo tempo e vedere come avrebbero reagito sul campo a quello che avevo spiegato ai ragazzi nell'intervallo-ha spiegato Vieira-. Non ero soddisfatto e così ho cambiato. Cornet dalla panchina? purtroppo in settimana ha avuto dei problemi e non era al meglio e oggi se non stai bene fisicamente giocare con questa intensità diventa difficile". Rimane alla fine il quarto risultato utile consecutivo in casa. "Nelle ultime quattro in casa abbiamo fatto dieci punti e questo significa che siamo sulla strada giusta. Una partita così può succedere ma non cancella quanto di buono abbiamo fatto negli ultimi mesi. L'importante era non perdere, ora dobbiamo solo continuare a lavorare".

Calcio: D'Aversa 'i ragazzi avrebbero meritato la vittoria'

Tecnico Empoli: Mi auguro ultimi due risultati siano una svolta

Solo sfiorato il successo contro il Genoa per l'Empoli che dopo aver eliminato la Juventus in Coppa Italia in settimana ha dimostrato di essere ancora in piena lotta per la salvezza. "Oggi non abbiamo vinto senza però aver subito un tiro in porta - ha sottolineato il tecnico dei toscani D'Aversa -. Però devo dire che i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione e avrebbero meritato la vittoria. Alla fine un episodio ha cambiato l'esito della partita. Una sfida che non era semplice per questo rimane il rammarico per non averla chiusa anche considerando le occasioni che abbiamo creato". Dopo quattro sconfitte consecutive l'Empoli dunque riparte. "Dopo la vittoria con la Juventus abbiamo ricevuto tanti complimenti e non era facile invece i ragazzi hanno dimostrato di voler raggiungere l'obiettivo salvezza in maniera feroce. Dispiace però tornare a casa con un solo punto. Venivamo dalla sconfitta pesante contro l'Atalanta e abbiamo tantissime assenze -ha spiegato D'Aversa - con ben 6 primavera in rosa. Eppure anche con i giovani stiamo riuscendo ad esprimere un buon calcio. Dobbiamo avere rispetto per ogni squadra ma giocarcela sempre a viso aperto. E oggi i miei hanno fatto benissimo peraltro in uno stadio in cui non è mai semplice . Probabilmente dopo il loro pareggio un'altra squadra l'avrebbe persa e invece i ragazzi sono stati bravi a portarla a casa". Due risultati in tre giorni che fanno ben sperare i toscani nella corsa verso la salvezza. "Svolta? Me lo auguro perché quest'anno sono state pochissime le gare dove ragazzi non hanno fatto una bella prestazione e in casi del genere la fiducia è importante, lo si è visto dopo aver eliminato la Juventus in Coppa con la prova di oggi. Mi auguro che questo doppio impegno ci possa dare più fiducia e di riuscire a continuare a lavorare come stiamo facendo".

