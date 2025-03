Spezia, l'attacco non punge solo pareggio contro Sudtirol

Lo Spezia pareggia sul campo del Sudtirol nell'anticipo della ventottesima giornata di serie B e allunga a quattro la striscia di partite senza vittorie. Al Druso finisce 1-1 con le reti di Odogwu al 26' e Mateju al 30', entrambe su colpo di testa. La squadra di Luca D'Angelo, orfana degli attaccanti Lapadula, Falcinelli e Soleri (stagione finita per lui) produce gioco ma poche occasioni limpide per segnare. I padroni di casa si affidano al contropiede sfruttando la capacità di Merkaj e Odogwu di difendere con il fisico i rilanci in verticale. La partita è bloccata nel primo tempo e più brillante nel secondo. La costante le imprecisioni sotto porta.

Merkaj e Belardinelli graziato Chichizola sbagliando di testa da pochi passi poco dopo l'ora di gioco; Pio Esposito conclude a lato dal cuore dell'area al 67' e poi si vede respingere sulla linea un colpo di tasso (75'). Il pareggio fa più comodo al Sudtirol. Per lo Spezia solo 3 punti nelle ultime quattro giornate e il secondo posto che rischia di allontanarsi definitivamente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA