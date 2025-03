Savona prepara un Manifesto del Buon Lavoro con i sindacati

Avviare un percorso che nei prossimi mesi porterà alla stesura di un Manifesto del Buon Lavoro. Questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto in Comune a Savona tra l'amministrazione e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. "l Manifesto del Buon Lavoro sarà un documento che arriverà al termine di un percorso partecipato che servirà per definire i principi essenziali per garantire condizioni lavorative di qualità, equità e sviluppo sia per quanto riguarda il lavoro dipendente sia per quanto riguarda il lavoro autonomo e le nuove forme di imprenditoria" spiega il Comune in una nota.

"L'obiettivo è valorizzare la cultura del lavoro, forgiata nel corso del novecento, che si ridefinisce nel nuovo contesto sociale ed economico, tracciando così le "nuove rotte" del lavoro. Un percorso che accompagnerà Savona verso il 2027, nell'ambito della candidatura a Capitale italiana della cultura, ma che avrà anche una prospettiva di più lungo periodo, lasciando un'eredità concreta per il futuro".

"Un impegno che guarda al lavoro come valore fondante della comunità e strumento di crescita per il territorio". Per dare ufficialmente il via a questo percorso è previsto, entro la fine di marzo, un evento che coinvolgerà istituzioni, rappresentanze sindacali, imprese e cittadini, con l'obiettivo di raccogliere idee e contributi per la costruzione del Manifesto.

"Vogliamo un documento che sia il frutto di un confronto ampio e partecipato, capace di indicare con chiarezza le caratteristiche del buon lavoro, per una nuova cultura del lavoro, che vogliamo promuovere per Savona - ha dichiarato il sindaco Marco Russo - Un progetto che si sviluppi lungo il cammino verso il 2027, ma che resti anche come strumento di riferimento per il futuro della città." "Si tratta di un'iniziativa per noi molto importante e utile ad individuare, attraverso un percorso partecipativo, le caratteristiche del buon lavoro sulla base delle nuove esigenze emergenti, dei nuovi scenari, ma soprattutto per indirizzare il futuro sviluppo occupazionale del nostro territorio: un'occasione per rendere nuovamente attrattiva la nostra città e la nostra provincia anche attraverso il miglioramento della qualità del lavoro oggi ancora troppo precario e insicuro" hanno spiegato, invece, i responsabili territoriali di Cgil (Andrea Pasa), Cisl (Simone Pesce) e Uil (Franco Paparusso).



