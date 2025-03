Sampdoria, Semplici 'dobbiamo dare continuità'

Obiettivo dare continuità a risultati e prestazioni per la Sampdoria che domani pomeriggio affronterà in trasferta il Bari: "Sappiamo di affrontare una squadra di valore, noi però stiamo crescendo e stiamo migliorando sia a livello mentale che a livello tecnico come abbiamo dimostrato nella gara pareggiata col Sassuolo. Sono fiducioso per il prosieguo del campionato e per la partita di domani che dovremo affrontare con rispetto ma più con la consapevolezza della nostra forza. L'unica gara fino a questo momento che non abbiamo fatto bene sotto l'aspetto comportamentale è quella di Bolzano, le altre sono fatte bene".

Lo ha detto il tecnico Leonardo Semplici che vede la Samp in crescita.

"La mentalità il modo di stare in campo sono aspetti su cui cerchiamo di lavorare. Non sempre abbiamo avuto tutti a disposizione, non è stato così facile. Ma la squadra da cinque-sei partite sta dimostrando compattezza, è migliorata sui gol subiti, deve fare adesso un passo in avanti sull'aspetto offensivo ma sono tutte cose su cui stiamo lavorando". Mancherà lo squalificato Sibilli e sulla trequarti potrebbe toccare a Depaoli: "Ho provato diverse situazioni in settimana. L'idea è quella di continuare su quella falsariga. Vedremo poi gli interpreti, sto valutando anche alcuni cambiamenti", conclude Semplici



